Илон Маск полностью распустил совет директоров Twitter

Новый глава Twitter c распустил совет директоров компании после ее покупки. Об этом говорится в документах , размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

По итогам заключения сделки по слиянию предприниматель стал единоличныым директором Twitter. Поэтому на момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть.

При этом Маск сам решил стать исполнительным директором Twitter, сообщило агентство Reuters. Cооснователь соцсети Джек Дорси при этом сохранил долю в 2,4% акций компании.

Кроме того, предприниматель назвал ложью сообщения о его планах уволить сотрудников Twitter до выплаты им грантов в виде акций компании.

Илон Маск стал главой Twitter в конце октября после покупки компании за $44 млрд. Предыдущий гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter.

Предприниматель договорился о покупке Twitter еще в апреле, но в начале июля он официально отказался от сделки и сообщил компании об этом. Причиной послужило завышенное число реальных пользователей Twitter, в то время как часть из них принадлежит ботам.

Twitter же уверял, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Миллиардер же считал, что фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.

Позднее руководство соцсети подало в отношении Маска иск, пытаясь заставить его закрыть сделку. По мнению компании, миллиардер отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, подробности которого не раскрывались.

Позднее Маск нашел новую причину для того, чтобы прекратить сделку с Twitter — заявление бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе соцсети с личными данными, в том числе использование устаревшего софта. В Twitter эти заявления назвали ложными.

В начале октября Twitter принял предложение американского миллиардера Илона Маска о покупке компании по первоначальной цене — за $44 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в течение нескольких недель.

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