Илон Маск купил Twitter за $43 млрд наличными — Reuters

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск купит социальную сеть Twitter за $43 млрд. Об этом сообщает Reuters.
Reuters сообщает со ссылкой на источники в Twitter, что компания договорилась с Илоном Маском о сумме сделки. Она, по утверждению агентства, составит $43 млрд. Расчет, как утверждается, будет произведен наличными.
Таким образом, Twitter согласилась на ранее предложенную Маском сумму сделки.
О предложении Илона Маска купить социальную сеть Twitter за $43 млрд стало известно 14 апреля. Исходя из этой суммы акции Twitter были оценены в $54,2 за штуку.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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