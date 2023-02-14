Twitter начал показывать всем пользователям подряд твиты Илона Маска

Пользователи Twitter обратили внимание, что соцсеть начала рекомендовать в лентах преимущественно твиты гендиректора компании Илона Маска. Об этом пишет The Verge.
В разделе социальной сети «Для вас» у многих пользователей постоянно появляются твиты миллиардера. Платформа выдает публикации Маска и тем, кто на него не подписан.
Тенденция стала проявляться через несколько дней после того, как владелец соцсети пожаловался на недостаточное число просмотров у его твитов. Предприниматель даже уволил одного из своих инженеров.
По данным Platformer, пик популярности аккаунта Маска пришелся на апрель 2022 года. После этого активность значительно снизилась.
В минувшие выходные бизнесмен сообщил, что в Twitter внесены изменения, теперь проблема видимости будет решена. По его словам, 95% его твитов «не доставлялись» пользователям.
Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября 2022 года. Возглавив компанию, бизнесмен начал проводить реформы, которые не оценила часть команды, многие покинули организацию. Еще часть сотрудников предприниматель уволил сам, в том числе, Маск распустил совет директоров.
В конце января стало известно, что Twitter работает над собственной платежной системой. По задумке Маска, сервис будет конкурировать с PayPal и Apple Pay.
Фото на обложке: Potashev Aleksandr /
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