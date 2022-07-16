Первое слушание по делу об отказе Илона Маска в покупке Twitter назначили на 19 июля

Первое слушание по судебному делу об отказе Илона Маска в покупке соцсети Twitter назначили на 19 июля. Юристы миллиардера попросили суд сдвинуть рассмотрение на 2023 год – по их мнению, не стоит выносить решение в «головокружительном графике».
Дату первого судебного слушания по делу Twitter и Илона Маска анонсировал Reuters. Судья Кэтлин Маккормик уже получила материалы дела. Агентство отмечает, что она уже занималась подобными разбирательствами и всегда вставала на сторону истцов – в данном случае это Twitter.
Twitter заинтересована в максимально быстром рассмотрении дела и вынесении решения, в то время как Илон Маск, наоборот, не хочет с этим спешить. Его юристы попросили суд не выносить решение в «головокружительном графике».
Илон Маск объявил о покупке Twitter 25 апреля, 9 июля он отказался от сделки. Поводом послужил отказ соцсети в раскрытии информации о количестве ботов. Юристы Маска назвали это фундаментальным фактором в расчете стоимости Twitter.
13 июля Twitter подал в суд на Илона Маска из-за его отказа от покупки соцсети за $44 млрд. В иске говорится, что Маск отказывается выполнять договоренности, так как сделка перестала интересовать лично предпринимателя.
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