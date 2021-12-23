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Twitter оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд Таганского района Москвы принял решение оштрафовать Twitter на 3 млн рублей за нарушение процедуры ограничения доступа к информации и информационным ресурсам.

Twitter оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента

16 декабря мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 10 млн рублей за отказ удалить запрещенный к распространению в России контент. 22 ноября приставы начали принудительное взыскание с Twitter 19 млн рублей штрафов по решению московского суда — против компании было возбуждено еще шесть дел.

Роскомнадзор с февраля 2021 года составляет протоколы на сервисы, которые не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, в том числе в Москве.

1 февраля в России вступил в силу закон, который обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Если они не могут сами оценить противоправность информации, в течение суток администрация социальной сети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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Фото на обложке: Unsplash

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