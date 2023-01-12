Twitter рассматривает введение аукциона по продаже уникальных никнеймов

В Twitter обсуждают введение аукциона по продаже уникальных никнеймов пользователей, что станет для компании дополнительным источником заработка. Аналогичным способом уже поступил Telegram и продает юзернеймы за сотни тысяч долларов.
О намерении Twitter начать продажу уникальных никнеймов на аукционе для поднятия собственной выручки пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По сведениям газеты, соцсеть рассматривает продажу только действительно редких и ценных юзернеймов, за которые можно выручить существенные деньги. Сейчас продавать никнеймы в Twitter запрещено, но этим промышляют хакеры, взламывая аккаунты с редкими юзернеймами и продавая их.
В конце 2022 года Илон Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов – в которые не входили в течение нескольких лет и не размещали с них публикации.
Аукционную площадку по продаже уникальных имен пользователей уже запустил Telegram. В ноябре на Fragment был продан юзернейм @news за рекордные 994 тыс. TON, или $1,76 млн по актуальному на момент публикации курсу.
Фото на обложке: Rizhka Nazar /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 2 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 3 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 4 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
- 5 5 женщин-лидеров в сфере технологий
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023