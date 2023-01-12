Twitter рассматривает введение аукциона по продаже уникальных никнеймов

В Twitter обсуждают введение аукциона по продаже уникальных никнеймов пользователей, что станет для компании дополнительным источником заработка. Аналогичным способом уже поступил Telegram и продает юзернеймы за сотни тысяч долларов.

О намерении Twitter начать продажу уникальных никнеймов на аукционе для поднятия собственной выручки пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, соцсеть рассматривает продажу только действительно редких и ценных юзернеймов, за которые можно выручить существенные деньги. Сейчас продавать никнеймы в Twitter запрещено, но этим промышляют хакеры, взламывая аккаунты с редкими юзернеймами и продавая их.

В конце 2022 года Илон Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов – в которые не входили в течение нескольких лет и не размещали с них публикации.

Аукционную площадку по продаже уникальных имен пользователей уже запустил Telegram. В ноябре на Fragment был продан юзернейм @news за рекордные 994 тыс. TON, или $1,76 млн по актуальному на момент публикации курсу.

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