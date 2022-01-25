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Twitter зарегистрировался на сайте Роскомнадзора во исполнение требований закона о «приземлении»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Twitter стал шестым IT-гигантом, который приступил к исполнению требований российского закона о «приземлении». Компания зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, но другие требования закона пока не выполнила.

Twitter зарегистрировался на сайте Роскомнадзора во исполнение требований закона о «приземлении»

Twitter выполнил одно из трех требований российского закона о «приземлении» и зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора, следует из данных в карточке компании.

Согласно требованиям закона, Twitter еще необходимо открыть на своих ресурсах форму для обратной связи российских пользователей и организаций, а также открыть в России представительство.

Скриншот сайта Роскомнадзора

Ранее требования закона о «приземлении» начали исполнять 5 из 13 компаний, который этот закон касается, а именно Apple, Viber, TikTok, LikeMe и Spotify.

Под требования закона попали компании, российская аудитория на ресурсах которых превышает 500 тыс. человек.

Если компании не исполнят требования, им грозит блокировка и множество запретов, в частности на размещение собственной рекламы и прием платежей от российских пользователей.

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Фото на обложке: viewimage / Shutterstock

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