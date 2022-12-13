Twitter расформировал Совет доверия и безопасности

В письме, направленном членам этого Совета, указывается, что компания пересматривает использование внешней информации в разработке продуктов и политики.

«В рамках этого процесса мы решили, что Совет доверия и безопасности не лучшая структура для этого», — приводит издание цитату из письма.



По данным CNN, Совет доверия и безопасности состоял из экспертных организаций, которые консультировали специалистов Twitter по вопросам безопасности, правам человека и психическим проблемам. Также структура помогала бороться с домогательствами.

Как уточняет издание, в декабре три члена Совета прекратили деятельность в компании. В качестве причины они указали ухудшающиеся тенденции в области безопасности и благополучия Twitter.

В конце октября американский предприниматель Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети. Возглавив компанию, бизнесмен приступил к внутренним реформам, которые активно обсуждаются в мировых СМИ.

На прошлой неделе сотрудники Twitter рассказали, что Маск устроил в компанию своих родственников и работников других принадлежащих ему организаций.

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