Twitter и Facebook оштрафовали на 4 млн рублей за отказ переносить серверы в Россию
Как сообщает «Интерфакс», мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Twitter и Facebook на 4 млн рублей каждую. Это произошло после отказа компании хранить базы данных россиян на территории РФ.
Суд признал «иностранное юридическое лицо Twitter Inc.» и «иностранное юридическое лицо Facebook Inc.» виновными в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. В статье говорится о случаях, когда оператор не хранит персональные данные россиян на территории России.
Ранее в этом году Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении соцсетей. Компании в установленный срок не предоставили сведения о локализации баз данных российских пользователей в России.
Роскомнадзор решил проверить Facebook и Twitter в конце 2018 года. В начале 2019 года ведомство получило ответы от компаний, а позже оштрафовало каждую на три тысячи рублей за «формальные ответы».
С сентября 2015 года интернет-компании должны хранить персональные данные россиян на территории России. Невыполнение этого условия может грозить штрафом до 6 млн рублей.
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