Как сообщает «Интерфакс», мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компании Twitter и Facebook на 4 млн рублей каждую. Это произошло после отказа компании хранить базы данных россиян на территории РФ.

Twitter и Facebook оштрафовали на 4 млн рублей за отказ переносить серверы в Россию