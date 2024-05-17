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Социальная сеть X окончательно отказалась от домена Twitter

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Социальная сеть X окончательно отказалась от домена Twitter. Теперь прежний домен Twitter перенаправляет пользователей на x.com. Маск переименовал Twitter в X в июле 2023 года, с тех пор соцсеть X работала на доменном имени Twitter.

Социальная сеть X окончательно отказалась от домена Twitter

Илон Маск сообщил об отказе от домена Twitter для социальной сети X. Теперь домен twitter.com перенаправляет пользователей на x.com — адрес одноименной социальной сети.

Соцсеть Twitter переименовали в X в июле 2023 года, но доступ к ней осуществлялся через домен Twitter. 

Илон Маск купил домен x.com в 2017 году у компании PayPal. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить $5 млн.

В июле 2023 года Twitter «украл» у пользователя аккаунт с идентификатором @X — новым названием соцсети после ребрендинга.

Фото на обложке: Omar ElDeraa / Shutterstock

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