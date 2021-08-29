Twitter запустил Ticketed Spaces для оплаты доступа к функции аудиочата

Twitter начал внедрение Ticketed Spaces — функции, которая позволяет взимать плату за доступ к аудиочату на платформе.

«Мы хотим помочь людям, создающим крутые пространства, зарабатывать $$$» — говорится в микроблоге Spaces компании.

Сейчас Twitter экспериментирует с iOS. «Мы надеемся, что функция скоро станет доступна всем. Знайте, что это займет немного времени, но мы хотим сделать все правильно для вас», — отметили в Twitter.

Twitter анонсировала прием заявок от пользователей на доступ к функции в июне, отмечает Engadget. Издание предполагает, что должно пройти время, прежде чем более широкая аудитория получит доступ к функции.

Функция даст возможность пользователям заработать, если они смогут найти достаточно большую аудиторию, готовую заплатить.

Хосты смогут удерживать до 97% из первого дохода в 50 тысяч долларов и до 80% от превышающей 50 тысяч долларов суммы.

Ticketed Spaces — одна из функций монетизации, над которыми работает Twitter, отмечает Engadget. Возможно, соцсеть планирует изменить платформу, сделав ее более удобной для авторов. Среди других экспериментов соцсети Engadget выделяет Super Follows, приложение для чаевых, и платные рассылки.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!