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Twitter начал тестировать функцию замены «токсичных» комментариев на «вежливые»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Twitter началось тестирование расширенной функции, позволяющей пользователям в полуавтоматическом режиме заменять потенциально «токсичные», оскорбительные или неприемлемые комментарии на вежливые и тактичные.

Twitter начал тестировать функцию замены «токсичных» комментариев на «вежливые»

Функция работает так: если пользователь пишет, например, грубый ответ на твит, то сервис предлагает ему другой вариант ответа – вежливый и сдержанный. 

Раннее тестирование функции показало, пишет Techcrunch, что каждый третий пользователь изменил свой первоначальный ответ после просмотра подсказки либо решил не оставлять его вообще. Кроме того, опция сказалась на будущих реакциях людей – они оставляли на 11% меньше оскорбительных ответов.

Twitter начал тестировать эту функцию еще год назад, но алгоритм слишком внимательно реагировал на содержание ответов – не всегда мог отличить оскорбление от сарказма или шутки. В новой версии разработчики доработали этот момент.

Улучшенные подсказки доступны англоязычным пользователям iOS, на Android они появятся в ближайшие дни, пишет Techcrunch.

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Фото на обложке: Michele Ursi / Shutterstock.com

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