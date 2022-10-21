Илон Маск намерен уволить 75% сотрудников Twitter после покупки соцсети — WP

При этом даже сделка не состоится, компания все равно намерена уволить часть персонала, так как топ-менеджмент планировал сократить фонд оплаты труда примерно на $800 млн, после чего бы начались бы увольнения почти 25% недовольных сотрудников.

По данным издания,Twitter намерена уменьшить расходы и на инфраструктуру, в том числе на обеспечение цифровой безопасности. После этого могут начаться взломы пользовательских аккаунтов и распространение оскорбительных материалов.

Предприниматель договорился о покупке Twitter еще в апреле, но в начале июля он официально отказался от сделки и сообщил компании об этом. Причиной послужило завышенное число реальных пользователей Twitter, в то время как часть из них принадлежит ботам.

Twitter же уверял, что доля таких аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей. Миллиардер же считал, что фейковые аккаунты могут превышать 20–25% от числа всех пользователей Twitter.

Позднее руководство соцсети подало в отношении Маска иск, пытаясь заставить его закрыть сделку. По мнению компании, миллиардер отказывается от сделки из-за снижения стоимости акций Twitter. В конце июля Маск подал встречный иск, подробности которого не раскрывались.

Позднее Маск нашел новую причину для того, чтобы прекратить сделку с Twitter — заявление бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он рассказал о недостатках в работе соцсети с личными данными, в том числе использование устаревшего софта. В Twitter эти заявления назвали ложными.

В начале октября Twitter принял предложение американского миллиардера Илона Маска о покупке компании по первоначальной цене — за $44 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в течение нескольких недель.

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