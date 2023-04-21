Twitter стал массово удалять старые синие галочки верификации

Twitter избавляется от старых синих галочек верификации. Владелец соцсети Илон Маск объяснил такой шаг коррумпированностью способа их получения. 20 апреля стало последним днем, когда можно было оплатить подписку Twitter Blue и сохранить значок подтверждения.
В компании указали на нарушение ценностей Twitter некоторыми верифицированными аккаунтами. Многие подтвержденные учетные записи не соответствовали нормам платформы, объясняют в Twitter.
На сегодняшний день галочек лишились некоторые учреждения, СМИ и популярные представители киноиндустрии и шоу-бизнеса. Так, еще в начале месяца соцсеть «забрала» значок верификации у американской газеты The New York Times за отказ оплачивать подписку (до покупки Twitter Маском галочка была бесплатной).
Кроме того, значка лишились аккаунты Билла Гейтса Роберта Дауни-младшего, Леонардо Ди Каприо, Бейонсе, Том Круз, Криштиану Роналду, Леди Гага, Ким Кардашьян и другие.
Возглавив Twitter в конце октября прошлого года, Маск решил начать торговлю голубыми значками верификации, которые подтверждают подлинность аккаунта. Предприниматель установил за присвоение таких галочек цену в $8 в месяц или $84 в год в рамках подписки Twitter Blue.
В текущем месяце соцсеть вернула доступ к аккаунтам российских государственных ведомств, которые были заблокированы в связи с вводом войск РФ на территорию Украины. Ограничение установили еще до покупки Twitter Илоном Маском. В связи с этим в Государственной думе предложили подумать о снятии блокировки с соцсети в РФ.
Фото на обложке: pnm-stock /
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