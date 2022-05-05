Илон Маск станет генеральным директором Twitter после закрытия сделки по покупке компании. Нынешний глава сервиса Параг Агравал, который сменил на этом посту основателя Twitter Джека Дорси, руководит соцсетью всего 5 месяцев, а в феврале он ушел в декрет по уходу за ребенком.

О том, что Илон Маск станет главой Twitter, сообщил телеканал CNBC. Маск возглавит соцсеть после того, как будет закрыта сделка по ее продаже.

Самый состоятельный человек в мире купил Twitter за $44 млрд. $21 млрд из них – собственные средства Маска, остальные деньги он планировал занять у банков, но многие бизнесмены, компании и фонды, например, Sequoia Capital решили «скинуться» и помочь Маску с покупкой.

Маск сменит на посту главы Twitter Парага Агравала – бывшего технического директора соцсети. Он стал генеральным директором Twitter в конце ноября прошлого года после того, как эту должность покинул основатель компании Джек Дорси. Агравал руководит соцсетью около 5 месяцев, причем в феврале текущего года он ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Ранее Илон Маск заявил о планах сделать бесплатный Twitter частично платным. С компаний и государственных организаций, которые ведут аккаунты в соцсети, хотят начать брать плату, в то время как для рядовых пользователей сервис останется бесплатным.

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