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Илон Маск станет генеральным директором Twitter

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Илон Маск станет генеральным директором Twitter после закрытия сделки по покупке компании. Нынешний глава сервиса Параг Агравал, который сменил на этом посту основателя Twitter Джека Дорси, руководит соцсетью всего 5 месяцев, а в феврале он ушел в декрет по уходу за ребенком.

Илон Маск станет генеральным директором Twitter

О том, что Илон Маск станет главой Twitter, сообщил телеканал CNBC. Маск возглавит соцсеть после того, как будет закрыта сделка по ее продаже.

Самый состоятельный человек в мире купил Twitter за $44 млрд. $21 млрд из них – собственные средства Маска, остальные деньги он планировал занять у банков, но многие бизнесмены, компании и фонды, например, Sequoia Capital решили «скинуться» и помочь Маску с покупкой.

Маск сменит на посту главы Twitter Парага Агравала – бывшего технического директора соцсети. Он стал генеральным директором Twitter в конце ноября прошлого года после того, как эту должность покинул основатель компании Джек Дорси. Агравал руководит соцсетью около 5 месяцев, причем в феврале текущего года он ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком.

Ранее Илон Маск заявил о планах сделать бесплатный Twitter частично платным. С компаний и государственных организаций, которые ведут аккаунты в соцсети, хотят начать брать плату, в то время как для рядовых пользователей сервис останется бесплатным.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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