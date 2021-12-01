Twitter запретил публиковать изображения людей без их согласия

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию фотографий и видео с изображением частных лиц без их согласия. Новые правила опубликованы в обновленной политике конфиденциальности и микроблоге Twitter Safety.
Twitter не станет убирать все фотографии или видео, но удалит контент, если поступит обращение от частного лица, чье изображение попало в сеть.
Исключение будет сделано для сообщений, которые используются в интересах общества и дополняют ценность ранее озвученных в СМИ фактов. Также Twitter оставит фото и видео с публичными личностями — политиками, знаменитостями. Под запрет не попадут снимки или ролики, сделанные на публичных мероприятиях.
Новые запреты направлены на предотвращение преследований и посягательств на частную жизнь. Такие публикации, считают в Twitter, могут нанести психологический или даже физический ущерб, особенно уязвимы женщины, диссиденты и меньшинства. Решение об удалении контента будет принимать модератор в индивидуальном порядке.
Изменения в политике конфиденциальности ввели на следующий день после громкой рокировки в топ-менеджменте социальной сети. Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter и передал эстафету Парагу Агравалу.
Ранее платформа запретила пользователям делиться информацией о чужих адресах и местонахождении, выкладывать удостоверения личности, контакты, финансовые и медицинские данные.
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Фото на обложке: Pexels
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