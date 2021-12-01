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Twitter запретил публиковать изображения людей без их согласия

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию фотографий и видео с изображением частных лиц без их согласия. Новые правила опубликованы в обновленной политике конфиденциальности и микроблоге Twitter Safety.

Twitter запретил публиковать изображения людей без их согласия

Twitter не станет убирать все фотографии или видео, но удалит контент, если поступит обращение от частного лица, чье изображение попало в сеть.

Исключение будет сделано для сообщений, которые используются в интересах общества и дополняют ценность ранее озвученных в СМИ фактов. Также Twitter оставит фото и видео с публичными личностями — политиками, знаменитостями. Под запрет не попадут снимки или ролики, сделанные на публичных мероприятиях.

Новые запреты направлены на предотвращение преследований и посягательств на частную жизнь. Такие публикации, считают в Twitter, могут нанести психологический или даже физический ущерб, особенно уязвимы женщины, диссиденты и меньшинства. Решение об удалении контента будет принимать модератор в индивидуальном порядке.

Изменения в политике конфиденциальности ввели на следующий день после громкой рокировки в топ-менеджменте социальной сети. Джек Дорси покинул пост генерального директора Twitter и передал эстафету Парагу Агравалу.

Ранее платформа запретила пользователям делиться информацией о чужих адресах и местонахождении, выкладывать удостоверения личности, контакты, финансовые и медицинские данные.

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Фото на обложке: Pexels

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