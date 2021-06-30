Гибрид банка и соцсети финтех-стартапа TypiPay привлек $500 тысяч и достиг оценки в $5 млн

Российско-казахстанский финтех-стартап TypiPay, чей продукт – гибрид банка и соцсети с встроенным мессенджером и привязкой неперсонифицированной виртуальной дебетовой карты, привлек $500 тысяч и достиг оценки в $5 млн.

Инвестором выступил казахстанский бизнес-ангел Ерлан Исекешев. После закрытия посевного раунда оценка компании удвоилась и достигла $5 млн.

TypiPay объявила о выходе на российский рынок в бета-режиме. Партнерами компании в России стали банковская платформа APIBank и «Индустриальный Банк».

«Мы больше строители социальной сети, поэтому и идем на коллаборацию с банками [...] В перспективе видим что у нас будет один “якорный” банк-партнер в каждом регионе, кому мы сможем по сути лидогенерить аудиторию», – отметил CEO TypiPay Батыржан Исмухамбетов.

Сервис TypiPay совмещает функции банка и соцсети. В нем можно обмениваться сообщениями, отправлять медиафайлы, совершать звонки. Каждому пользователю выдается неперсонифицированная виртуальная дебетовая карта на базе Visa, которую по желанию можно персонифицировать для расширения возможностей использования.

«Сервис бесплатный, отсутствуют какие-либо платные подписки и комиссии при переводе внутри платформы. Вместе с тем присутствует стандартная комиссия при совершении переводов на другие банковские карты», – пояснили в TypiPay.

С момента запуска в России сервис выпустил более 23 тысяч дебетовых карт. TypiPay открыто делится метриками проекта, изучить их можно по ссылке.

В 2020 году стартап привлекал инвестиции в размере $250 тысяч при оценке в $2,5 млн.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com