Стартап основателя Trucker Path Ивана Цыбаева привлек $8 млн инвестиций

Стартап Careerist, основанный Иваном Цыбаевым, Максимом Глубочанским и Максимом Гусаковым, получил $8 млн инвестиций. Об этом изданию Insider рассказал Цыбаев.

Финансирование предоставили как инвесткомпании, так и бизнес-ангелы, в числе которых — основатель First Republic Bank Джеймс Герберт, а также один из основателей PandaDoc предприниматель белорусского происхождения Микита Микадо. Также инвесторами выступили Cold Start Ventures, Cathexis Ventures, Xploration Capital и Grand Park Ventures.

Сервис помогает IT­-специалистам, как с опытом, так и новичкам, пройти обучение по техническим направлениям в онлайн-формате. Затем эксперты Careerist содействуют в поиске работы.

При этом сервис обещает вернуть деньги за обучение, если выпускник не сможет подыскать подходящую вакансию. Сегодня у Careerist есть соглашения с некоторыми организациями о стажировках. Помогая в трудоустройстве, компания затем получает процент от зарплаты.

Стоимость обучения различается в зависимости от направления. Курс по системной инженерии обойдется в $3500 и займет полгода. А на UX-дизайнера можно обучиться за 14 недель, это будет стоить $2950.

Стартап был основан в 2019 году, сейчас его коллектив превышает 100 человек. В 2021 году сервис получил $1,25 млн инвестиций. Весной этого же года Careerist попал в программу Y Combinator — венчурного фонда, который работает в формате так называемого бизнес-инкубатора.

Ранее Иван Цыбаев рассказал RB.RU, как основал в США сервис для дальнобойщиков Trucker Path.

Фото на обложке: Watchara Ritjan / Shutterstock



Фото в тексте: Insider