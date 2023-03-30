Стартап основателя Trucker Path Ивана Цыбаева привлек $8 млн инвестиций

Стартап Careerist, основанный Иваном Цыбаевым, Максимом Глубочанским и Максимом Гусаковым, получил $8 млн инвестиций. Об этом изданию Insider рассказал Цыбаев.
Финансирование предоставили как инвесткомпании, так и бизнес-ангелы, в числе которых — основатель First Republic Bank Джеймс Герберт, а также один из основателей PandaDoc предприниматель белорусского происхождения Микита Микадо. Также инвесторами выступили Cold Start Ventures, Cathexis Ventures, Xploration Capital и Grand Park Ventures.
Сервис помогает IT-специалистам, как с опытом, так и новичкам, пройти обучение по техническим направлениям в онлайн-формате. Затем эксперты Careerist содействуют в поиске работы.
При этом сервис обещает вернуть деньги за обучение, если выпускник не сможет подыскать подходящую вакансию. Сегодня у Careerist есть соглашения с некоторыми организациями о стажировках. Помогая в трудоустройстве, компания затем получает процент от зарплаты.
Стоимость обучения различается в зависимости от направления. Курс по системной инженерии обойдется в $3500 и займет полгода. А на UX-дизайнера можно обучиться за 14 недель, это будет стоить $2950.
Стартап был основан в 2019 году, сейчас его коллектив превышает 100 человек. В 2021 году сервис получил $1,25 млн инвестиций. Весной этого же года Careerist попал в программу Y Combinator — венчурного фонда, который работает в формате так называемого бизнес-инкубатора.
Ранее Иван Цыбаев рассказал RB.RU, как основал в США сервис для дальнобойщиков Trucker Path.
Фото на обложке: Watchara Ritjan /
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