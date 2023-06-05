В VK появится приложение для тюнинга автомобиля

В VK появится приложение для тюнинга машины «Автомобильный кастомайзер». Сервис поможет создать проект для авто, а затем воплотить его в реальность в одном из заявленных тюнинг-ателье — на старте будет доступно пять предложений, узнал «Коммерсантъ».

Помимо конфигуратора автомобиля, по данным издания, мини-приложение включает личные кабинеты каждого из тюнинг-салонов, а также функцию «баттл», в рамках которой пользователи смогут посоревноваться проектами.

Стоимость разработки простых мини-приложений компании стартует от 300–500 тыс. рублей, те же расценки применимы и в случае адаптации функционала уже существующего сервиса под VK. Стоимость разработки этой задумки оценивается до 15 млн рублей.

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