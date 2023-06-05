Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В VK появится приложение для тюнинга автомобиля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В VK появится приложение для тюнинга машины «Автомобильный кастомайзер». Сервис поможет создать проект для авто, а затем воплотить его в реальность в одном из заявленных тюнинг-ателье — на старте будет доступно пять предложений, узнал «Коммерсантъ».

В VK появится приложение для тюнинга автомобиля

Помимо конфигуратора автомобиля, по данным издания, мини-приложение включает личные кабинеты каждого из тюнинг-салонов, а также функцию «баттл», в рамках которой пользователи смогут посоревноваться проектами.

Стоимость разработки простых мини-приложений компании стартует от 300–500 тыс. рублей, те же расценки применимы и в случае адаптации функционала уже существующего сервиса под VK. Стоимость разработки этой задумки оценивается до 15 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение
  2. 2 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  3. 3 Открыта регистрация на первый Web3-хакатон от «ВКонтакте»
  4. 4 Как использовать новые правила рекламы VK и увеличить прибыль бизнеса: инструкция
  5. 5 VK будет платить студентам технических специальностей ежемесячную стипендию
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2023

Спринт

07 июня 2023

Text Generation Detection: GPT or Human

07 июня 2023

Sibur Challenge 2023 // Генерализация

Все ВОЗМОЖНОСТИ