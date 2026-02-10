У 80% пользователей каршеринга есть личный автомобиль: в столицах сервис выбирают для коротких или сложных поездок
У 80% пользователей каршеринга есть собственный автомобиль
Каршеринг в России всё чаще становится дополнением к личному автомобилю. По данным экосистемы Сбера, у 80% пользователей сервиса есть собственная машина. Арендованные авто они используют как дополнительный транспорт для коротких поездок или сложных маршрутов.
В столицах чаще арендуют Geely Coolray — но покупают Kia Rio
В Москве и Санкт-Петербурге каршеринг чаще используется как дополнительный транспорт — для коротких поездок на 7–12 км, сложных маршрутов или ситуаций, когда удобнее не брать собственную машину. Такой формат особенно популярен у активной аудитории 25–40 лет. В Петербурге на спрос дополнительно влияет сезонность: летом до 15% аренд приходится на туристов и студентов.
Для аренды в двух столицах чаще выбирают компактные и надёжные модели — Geely Coolray и Belgee X50. В то же время при покупке личного автомобиля жители мегаполисов ориентируются на массовые и проверенные варианты.
- На вторичном рынке, по данным СберАвто, стабильно востребованы Kia Rio, LADA Granta, Hyundai Solaris и Toyota Camry;
- Среди новых автомобилей лидируют LADA Granta, а также кроссоверы Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Monjaro и Omoda C5.
В городах-миллионниках каршерингом пользуются для поездок на 2–4 часа — или на весь день
Если в Москве и Петербурге каршеринг — это способ быстро доехать по делам, то в городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар, его используют для более длительных выездов. Из-за неудобного общественного транспорта машины здесь арендуют на несколько часов или на весь день, успевая за поездку преодолеть 30–70 км.
Чаще всего каршеринг используют для поездок домой, на работу, в торговые центры и за пределы города.
В миллионниках чаще выбирают кроссоверы для аренды и покупки
По статистике «Ситидрайва», в больших городах для каршеринга чаще всего берут кроссоверы Haval H3 и Geely Coolray.
На рынке подержанных автомобилей выделяется группа популярных моделей: Kia Sportage, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander и LADA Niva. В сегменте новых машин потребительский интерес смещён в сторону брендов LADA, Chery, Tenet, Omoda, Haval и Kaiyi.
В Сочи спрос на каршеринг растёт до 70% в туристические сезоны
Рынок каршеринга в городах-курортах кардинально меняется с притоком отдыхающих. Пиковая активность в Сочи приходится на лето и горнолыжный сезон и повышает спрос на аренду на 70%. При этом туристы используют сервис иначе: вместо коротких поездок они оформляют аренду на 4–6 часов, за которые успевают проехать в среднем от 80 до 120 километров.
В Сочи каршеринг берут для экскурсий и поездок за город. Из-за горных дорог и серпантинов здесь популярны более мощные машины с надёжными тормозами, например, Chery Tiggo 7 Pro или Haval Jolion.
Эти предпочтения отражаются и на выборе авто для личного пользования. К числу абсолютных лидеров продаж в регионе относятся внедорожник Toyota Land Cruiser, его «младший брат» RAV4, седан BMW 3 серии, а также проверенные временем модели Hyundai Solaris и Mitsubishi Lancer.
