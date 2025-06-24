Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

У Ozon минус ₽4,5 млрд. Маркетплейсу не удалось взыскать с девелопера деньги за сгоревший склад

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon) во взыскании 4,5 млрд рублей с девелопера «Ориентир Запад-1» за пожар на складе в подмосковной Истре в августе 2022 года. На информацию обратил внимание Shoppers.

У Ozon минус ₽4,5 млрд. Маркетплейсу не удалось взыскать с девелопера деньги за сгоревший склад
  1. Новости

Изначально маркетплейс оценивал ущерб в 10,8 млрд рублей, но получил лишь 6,4 млрд от «Ингосстраха», а остальное попытался взыскать с владельца помещения.

Суд оставил иск без удовлетворения, не раскрыв мотивировку: заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Ozon ссылался на договор, согласно которому «Ориентир» отвечал за пожарную безопасность склада на момент передачи. Однако юридические эксперты предполагают, что маркетплейсу не удалось доказать вину девелопера в возгорании.

Между тем сам «Ориентир» восстановил склад за свой счет и безуспешно пытался взыскать с Ozon 3,7 млрд рублей на реконструкцию. Также девелопер судится со «Альфастрахованием», отказавшим в выплате 6 млрд рублей по страховке.

  • В первом определении суда об оставлении искового заявления без движения значилась сумма 5,5 млрд рублей. Но ответчик назвал претензии безосновательными. Сумма была скорректирована до 4,5 млрд рублей.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме