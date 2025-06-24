У Ozon минус ₽4,5 млрд. Маркетплейсу не удалось взыскать с девелопера деньги за сгоревший склад
Арбитражный суд Московской области отказал ООО «Интернет решения» (юрлицо Ozon) во взыскании 4,5 млрд рублей с девелопера «Ориентир Запад-1» за пожар на складе в подмосковной Истре в августе 2022 года. На информацию обратил внимание Shopper’s.
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Изначально маркетплейс оценивал ущерб в 10,8 млрд рублей, но получил лишь 6,4 млрд от «Ингосстраха», а остальное попытался взыскать с владельца помещения.
Суд оставил иск без удовлетворения, не раскрыв мотивировку: заседание проходило в закрытом режиме. Ранее Ozon ссылался на договор, согласно которому «Ориентир» отвечал за пожарную безопасность склада на момент передачи. Однако юридические эксперты предполагают, что маркетплейсу не удалось доказать вину девелопера в возгорании.
Между тем сам «Ориентир» восстановил склад за свой счет и безуспешно пытался взыскать с Ozon 3,7 млрд рублей на реконструкцию. Также девелопер судится со «Альфастрахованием», отказавшим в выплате 6 млрд рублей по страховке.
- В первом определении суда об оставлении искового заявления без движения значилась сумма 5,5 млрд рублей. Но ответчик назвал претензии безосновательными. Сумма была скорректирована до 4,5 млрд рублей.
Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock / FOTODOM
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