47% руководителей испытывают стресс от работы с подчинёнными

Согласно исследованию Русской Школы Управления, для большинства российских руководителей работа с подчинёнными стала главным источником стресса и выгорания. Каждый третий управленец испытывает трудности с подбором подходящих сотрудников, а почти половина — с мотивацией и удержанием команды. Эксперты отмечают, что эмоциональные нагрузки вытесняют у руководителей стратегические задачи.

Главное испытание — подбор и мотивация сотрудников

По данным исследования, 31% руководителей считают самым трудным в работе подбор подходящих людей. Ещё 24% отметили, что им сложнее всего добиваться нужных результатов от команды, а 21% — мотивировать и удерживать сотрудников. Делегирование вызывает сложности у 9% участников опроса, развитие и обучение команды — у 8%. Замыкает список проблем управление конфликтами, на которое указали 7% респондентов.

Как отмечают эксперты РШУ, большинство управленцев перегружены операционными задачами, связанными с контролем, подбором и мотивацией персонала. Из-за этого многие не успевают уделять внимание стратегическим вопросам и развитию бизнеса.

Управление людьми становится источником стресса

Только треть участников исследования (33%) сообщили, что работа с командой приносит им спокойствие и удовлетворение. Почти половина (47%) признались, что находятся в состоянии постоянного напряжения. При этом раздражение и усталость при взаимодействии с подчинёнными испытывают почти треть руководителей, ещё 18% чувствуют разочарование, а 11% — безразличие.

По оценке Русской Школы Управления, результаты указывают на кризис управления в компаниях: для многих руководителей взаимодействие с командой стало хроническим источником стресса. Управленцы вынуждены балансировать между давлением на результат и эмоциональными затратами на «ручное управление» людьми. В свою очередь это приводит к выгоранию и снижению вовлечённости в другие важные процессы.

Кто вызывает больше всего напряжения

26% опрошенных признались, что сильнее всего устают от сотрудников, постоянно выражающих недовольство. Ещё 21% тяжело работать с самоуверенными коллегами, не готовыми слушать других, а 19% раздражают пассивные исполнители, избегающие инициативы. Почти треть управленцев (30%) отметили, что одинаково сложно взаимодействовать со всеми этими типами работников.

Эмоциональная сторона увольнений

Более половины участников исследования (56%) признались, что тяжело переносят увольнения сотрудников. 48% чувствуют сожаление при расставании, 13% — раздражение из-за потраченных ресурсов, а 30% пытаются не вовлекаться эмоционально в подобные процессы. Лишь 7% руководителей воспринимают увольнения спокойно.





Фото: shapecharge / Getty Images