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U Skillz проведет онлайн-конференцию по теме глобальных предпринимателей

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 20 по 22 апреля в рамках проекта Talkz пройдет онлайн-конференция, посвященная глобальному предпринимательству. Спикеры обсудят, как выживать международной компании, формировать команду, строить партнерства и многое другое.

U Skillz проведет онлайн-конференцию по теме глобальных предпринимателей

Перед участниками выступят предприниматели и руководители компаний:

  • Фил Либин, сооснователь проектов Evernote, All Turtles и mmhmm;
  • Максим Ноготков,основатель сети «Связной»;
  • Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»;
  • Марина Могилко, основательница Linguatrip;
  • Мария Дрокова, основательница фонда Day One Ventures, и многие другие.

Также в рамках конференции пройдут мероприятия сообществ Mesto, «Стартап Котики» и клуба Angelsdeck. А представители компании Visa поговорят о будущем денег.

Программа и билеты доступны на сайте. Для читателей RB.RU действует скидка 20% по промокоду RB.

Фото на обложке: Unsplash

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