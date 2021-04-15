U Skillz проведет онлайн-конференцию по теме глобальных предпринимателей

Евгения Хрисанфова
С 20 по 22 апреля в рамках проекта Talkz пройдет онлайн-конференция, посвященная глобальному предпринимательству. Спикеры обсудят, как выживать международной компании, формировать команду, строить партнерства и многое другое.
U Skillz проведет онлайн-конференцию по теме глобальных предпринимателейЕвгения Хрисанфова
Перед участниками выступят предприниматели и руководители компаний:
- Фил Либин, сооснователь проектов Evernote, All Turtles и mmhmm;
- Максим Ноготков,основатель сети «Связной»;
- Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»;
- Марина Могилко, основательница Linguatrip;
- Мария Дрокова, основательница фонда Day One Ventures, и многие другие.
Также в рамках конференции пройдут мероприятия сообществ Mesto, «Стартап Котики» и клуба Angelsdeck. А представители компании Visa поговорят о будущем денег.
Программа и билеты доступны на сайте. Для читателей RB.RU действует скидка 20% по промокоду RB.
Фото на обложке: Unsplash
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