IT-фабрика U2Y.TECH привлекла 15 млн рублей от Moscow Seed Fund

Производитель одежды для брендов U2Y.TECH привлек 15 млн рублей от Moscow Seed Fund. Стартап планирует потратить средства на автоматизацию бизнес-процессов.
Фонд развития венчурного инвестирования Москвы вложил 15 млн рублей в IT-фабрику U2Y.TECH. Об этом RB.RU сообщил представитель Moscow Seed Fund.
U2Y.TECH является фабрикой полного цикла по производству одежды для брендов по системе on-demand. Компания развивает собственные бренды, а также работает с дизайнерами, блогерами, локальными брендами, иллюстраторами.
Технология стартапа позволяет в режиме реального времени размещать заказ на фабрике, производить продукцию методом печати на одежде и тканях.
U2Y.TECH основали в 2021 году Перепеченков Андрей, Кузьмин Денис и Левшина Лидия. По данным ЕГРЮЛ, Перепеченкову и Кузьмину принадлежит по 30,04% в капитале ООО «Технологии персонализированного производства», Левшина владеет долей в 15,02%. Еще 24,9% доли в компании принадлежит ООО «Сулак Капитал».
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