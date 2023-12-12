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IT-фабрика U2Y.TECH привлекла 15 млн рублей от Moscow Seed Fund

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Производитель одежды для брендов U2Y.TECH привлек 15 млн рублей от Moscow Seed Fund. Стартап планирует потратить средства на автоматизацию бизнес-процессов.

IT-фабрика U2Y.TECH привлекла 15 млн рублей от Moscow Seed Fund

Фонд развития венчурного инвестирования Москвы вложил 15 млн рублей в IT-фабрику U2Y.TECH. Об этом RB.RU сообщил представитель Moscow Seed Fund.

U2Y.TECH является фабрикой полного цикла по производству одежды для брендов по системе on-demand. Компания развивает собственные бренды, а также работает с дизайнерами, блогерами, локальными брендами, иллюстраторами. 

Технология стартапа позволяет в режиме реального времени размещать заказ на фабрике, производить продукцию методом печати на одежде и тканях. 

U2Y.TECH основали в 2021 году Перепеченков Андрей, Кузьмин Денис и Левшина Лидия. По данным ЕГРЮЛ, Перепеченкову и Кузьмину принадлежит по 30,04% в капитале ООО «Технологии персонализированного производства», Левшина владеет долей в 15,02%. Еще 24,9% доли в компании принадлежит ООО «Сулак Капитал».

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