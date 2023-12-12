IT-фабрика U2Y.TECH привлекла 15 млн рублей от Moscow Seed Fund

Производитель одежды для брендов U2Y.TECH привлек 15 млн рублей от Moscow Seed Fund. Стартап планирует потратить средства на автоматизацию бизнес-процессов.

Фонд развития венчурного инвестирования Москвы вложил 15 млн рублей в IT-фабрику U2Y.TECH. Об этом RB.RU сообщил представитель Moscow Seed Fund.

U2Y.TECH является фабрикой полного цикла по производству одежды для брендов по системе on-demand. Компания развивает собственные бренды, а также работает с дизайнерами, блогерами, локальными брендами, иллюстраторами.

Технология стартапа позволяет в режиме реального времени размещать заказ на фабрике, производить продукцию методом печати на одежде и тканях.

U2Y.TECH основали в 2021 году Перепеченков Андрей, Кузьмин Денис и Левшина Лидия. По данным ЕГРЮЛ, Перепеченкову и Кузьмину принадлежит по 30,04% в капитале ООО «Технологии персонализированного производства», Левшина владеет долей в 15,02%. Еще 24,9% доли в компании принадлежит ООО «Сулак Капитал».