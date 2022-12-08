В ОАЭ задержали основателя финансовой пирамиды в Казани

Генпрокуратура РФ собирается потребовать экстрадиции из ОАЭ Эдварда Сабирова, который подозревается в хищении нескольких миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

По версии следствия, Сабиров является одним из организаторов финансовой пирамиды Finiko. Она работала с 2018 по 2019 годы в Казани, а офисы располагались в 70 регионах России.

Эдварда Сабирова объявили в международный розыск 12 ноября, уже 30 ноября национальное бюро Интерпола в ОАЭ сообщило о его задержании.

НЦБ Интерпола МВД направило подтверждение намерения требовать экстрадиции Сабирова в Россию, а также ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 дней с момента задержания. В ведомстве добавили, что после подготовки необходимых документов запрос о выдаче подозреваемого направят в минюст ОАЭ.

Второй предполагаемый основатель пирамиды Марат Сабиров по-прежнему находится в розыске. По данным Генпрокуратуры, Сабировы, вероятно, имели отношение к топ-менеджменту Finiko.

Ранее ведомство потребовало экстрадиции из ОАЭ еще одного ранее задержанного фигуранта дела Зыгмунта Зыгмунтовича.

Finiko занималась продвижением некой виртуальной платформы, которой мог воспользоваться любой человек. Организаторы обещали вкладчикам до 5% прибыли в день. По данным МВД на апрель 2022 года, общий ущерб от деятельности организации оценивается в 5 млрд рублей.

В июле правоохранители расследовали уголовные дела в отношении четырех организаторов Finiko и 18 участников ее деятельности. На сегодняшний день задержать удалось только некоторых из них, в частности, директора Анну Серикову под псевдонимом «Тиффани». Она привлекла в Finko $5 млн.

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