ОАЭ инвестировали в Москву $362 млн к 2022 году

По данным правительства Москвы, за последние пять лет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нарастили инвестиции в столицу в 4,4 раза. На 1 января 2022 года суммарный объем вложений арабской страны составлял $362 млн.

Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, только за прошлый год объем инвестиций ОАЭ в экономику Москвы, по данным ЦБ, вырос более чем в 1,5 раза, а октября 2021-го к началу 2022 года — на 14,4%.

Политик подчеркнул, что на столицу приходится $251,4 млрд инвестиций — это почти половина всех иностранных вложений России.

Арабские инвесторы предпочитают финансировать проекты в технологической сфере, а главными экспортными товарами Москвы являются промышленное оборудование, безалкогольные напитки, шоколадные изделия и готовые продукты из цельных злаков.

Товарооборот между Москвой и ОАЭ в 2021 году вырос в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $1,1 млрд. Из них $993 млн пришлись на экспорт российской столицы, $111 млн — на импорт.

Ефимов рассказал, что арабским инвесторам, которые хотят локализовать в Москве свое производство, оказываются «те же меры поддержки, что и отечественным».

К этим мерам относятся специальные статусы компаний со сниженной налоговой нагрузкой, льготные займы, а также налоговые льготы и мораторий на индексацию арендных ставок для резидентов особой экономической зоны «Технополис "Москва"».

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