Россияне-покупатели недвижимости в ОАЭ создали тренд на освящение квартир

Россияне, которые покупают недвижимость в ОАЭ, создали тренд на православное освящение квартир. В Эмиратах это легально, но нужно соблюсти ряд условностей и правил.

В ОАЭ зародилась традиция на освящение покупаемой россиянами недвижимости. Об этом рассказали в агентстве недвижимости Oneplace.

В Дубае и других эмиратах ОАЭ работает христианская община, поэтому освятить покупаемую недвижимость является легальным мероприятием с соблюдением правил и требований.

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В агентстве отметили, что спрос на освящение объясняется стремлением экспатов сохранить привычные традиции и обрести душевный покой на новом месте.