Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне-покупатели недвижимости в ОАЭ создали тренд на освящение квартир

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне, которые покупают недвижимость в ОАЭ, создали тренд на православное освящение квартир. В Эмиратах это легально, но нужно соблюсти ряд условностей и правил.

Россияне-покупатели недвижимости в ОАЭ создали тренд на освящение квартир

В ОАЭ зародилась традиция на освящение покупаемой россиянами недвижимости. Об этом рассказали в агентстве недвижимости Oneplace. 

В Дубае и других эмиратах ОАЭ работает христианская община, поэтому освятить покупаемую недвижимость является легальным мероприятием с соблюдением правил и требований.

В агентстве отметили, что спрос на освящение объясняется стремлением экспатов сохранить привычные традиции и обрести душевный покой на новом месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Купить недвижимость в ОАЭ: о каких деталях не знают инвесторы
  2. 2 Какие районы Дубая подешевеют: 4 квартала, в которые нельзя вкладывать
  3. 3 Инструкция: как получить ВНЖ в ОАЭ через регистрацию компании
  4. 4 Недвижимость Дубая: что стоит знать об инвестициях в объекты ОАЭ
  5. 5 Регистрация компании в ОАЭ — что нужно знать? Личный опыт
20 самых успешных предпринимателей в PropTech
Рейтинг RB.RU
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Начни игру

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

08 августа 2023

INNOWEEK’23

08 августа 2023

Экспортеры 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ