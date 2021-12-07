В ОАЭ сократят рабочую неделю ради развития экономики страны

ОАЭ в масштабе страны вводят сокращенную рабочую неделю. Выходные у государственных служащих начнутся уже с 12:00 пятницы и продлятся до конца воскресенья. Это положительно скажется на развитии экономики, говорят власти ОАЭ.

Об грядущих изменениях в рабочем графике государственных служащих Объединенных Арабских Эмиратов сообщается в официальном аккаунте правительства ОАЭ в Twitter.

Для всех чиновников и государственных служащих страны с 1 января 2022 года вводится 4,5-дневная рабочая неделя. Пятница станет рабочим днем с 07:30 до 12:00. Выходными станут суббота и воскресенье, а не пятница и суббота, как было ранее.

Власти ОАЭ, проведя исследования, выяснили, что такой рабочий график положительно скажется на развитии экономики страны, торговле, производительности труда, а также позволит финансовому сектору более продуктивно работать с зарубежными и международными партнерами.

Пятничные молитвы при таком графике будут начинаться в 13:15, уточнили в правительстве ОАЭ.

TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! Подписывайтесь на наш, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!