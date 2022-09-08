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Россияне рекордно закупились китайским юанем

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россияне рекордно закупились китайским юанем. В августе на биржевом рынке было продано валюты КНДР на 39 млрд рублей. Доля юаня в торгам валютой в последние месяцы растет и уже достигла 26%.

Россияне рекордно закупились китайским юанем

Наибольший интерес к китайской валюте проявляют банки, сообщил Банк России в сентябрьском обзоре. В целом в покупке юаней заинтересован широкий круг участников рынка, уточнил регулятор.

Доля юаня растет как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Если в апреле доля китайской валюты в торгах на бирже была 6%, то в августе она достигла 26%, или 39 млрд рублей. На торгах вне биржи доля юаня в апреле была 4%, в августе – 17%.

В Банке России отметили, что рост объема торгов валютами «дружественных» стран является «положительной тенденцией» в текущих условиях. Участники экономики стремятся снизить санкционные риски и переориентироваться на «дружественных» контрагентов.

Фото на обложке: MaxZolotukhin / Shutterstock

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