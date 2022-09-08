Россияне рекордно закупились китайским юанем. В августе на биржевом рынке было продано валюты КНДР на 39 млрд рублей. Доля юаня в торгам валютой в последние месяцы растет и уже достигла 26%.
Наибольший интерес к китайской валюте проявляют банки, сообщил Банк России в сентябрьском обзоре. В целом в покупке юаней заинтересован широкий круг участников рынка, уточнил регулятор.
Доля юаня растет как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Если в апреле доля китайской валюты в торгах на бирже была 6%, то в августе она достигла 26%, или 39 млрд рублей. На торгах вне биржи доля юаня в апреле была 4%, в августе – 17%.
В Банке России отметили, что рост объема торгов валютами «дружественных» стран является «положительной тенденцией» в текущих условиях. Участники экономики стремятся снизить санкционные риски и переориентироваться на «дружественных» контрагентов.
Фото на обложке: MaxZolotukhin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ обсуждает возможность компенсировать потери инвесторов за счет активов нерезидентов
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 Под маркой «Соллерс» в России выпустят китайские JAC
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022