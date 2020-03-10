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Uber выплатит компенсации водителям, заразившимся коронавирусом
Новости
Анна Оленькова
Uber будет выплачивать компенсации таксистам и курьерам, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Uber выплатит компенсации водителям, заразившимся коронавирусомАнна Оленькова
Выплаты получат как те, у кого диагностирован вирус, так и помещенные на карантин на срок до 14 дней. Размер выплат в Uber не раскрыли.
Компания уже начала выплачивать компенсации водителям в некоторых странах. Эту практику компания распространит на все регионы присутствия.
Ранее Bloomberg сообщал, что Uber заплатил водителям, заболевшим коронавирусом в США, а также выплатил компенсации таксистам, находившимся на карантине в Мексике и Великобритании. У последних вирус не подтвердился.
Фото: Proxima Studio / Shutterstock.com
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