СМИ: Агрохолдинг ВТБ может купить Uber для зерна

Агропромышленная компания «Деметра-холдинг» в ближайшее время может объявить о покупке IT-платформы для автоматизации перевозок зерна Smartseeds. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По словам одного из источников, основной владелец «Деметра-холдинга» — ВТБ — тестировал несколько похожих платформ. Свой выбор банк остановил на Smartseeds.

Как следует из ЕГРЮЛ, 8 июня «Деметра-холдинг» учредил новую компанию — ООО «Системы цифрового транспорта», что может быть связано с подготовкой к сделке. В ВТБ цель создания структуры и вопрос по покупке Smartseeds не комментируют.

«Деметра-холдинг» объединяет зерновые активы группы ВТБ. Среди них — доли в Новороссийском комбинате хлебопродуктов и Объединенной зерновой компании, Новороссийский зерновой терминал и контрольный пакет оператора по перевозке зерна «Русагротранс».

В апреле этого года ВТБ продал почти 50% «Деметра-холдинга» компаниям «Агронова» и Marathon Group.

Smartseeds запустил в 2017 году создатель агрохолдинга Valars Group и IT-сервисов Anywayanyday, Localway и Myhomeday Кирилл Подольский. В сервис инвестировал совладелец группы «Гута» Артем Кузнецов с партнерами.

Платформа работает по модели Uber for X: она соединяет заказчиков, собственников транспорта и водителей. Smartseeds позволяет заказывать перевозки, бронировать время разгрузки на зерновых терминалах, отслеживать перемещение груза.

По данным источников газеты, к Smartseeds подключено 6 тысяч перевозчиков и крупнейшие экспортеры зерна.

Один из источников отметил, что сумма сделки может быть символической, а покупатель получит долги компании. В прошлом году Корпорация МСП сообщила, что головная компания Smartseeds — ООО «Смартконтракт» — привлекла в МСП-банке кредитные линии на 240 млн руб.

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