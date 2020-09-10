Uber объявил о переходе на электромобили к 2040 году

Сервис заказа такси Uber объявил о намерении полностью отказаться от автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях в пользу электромобилей к 2040 году. В США, Канаде и Европе переход на работу с нулевым выбросом в атмосферу планируется завершить к 2030 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Наша компания не стала первопроходцем, поставившим масштабную цель по переходу на электромобили, однако мы намерены стать первыми, кому удалось реализовать ее», — комментирует гендиректор Uber Дара Хосровшахи.

Переход запланирован в рамках программы Uber Green. По ее условиям, водители, пересевшие на гибридный или электрический тип транспорта, будут получать по $0,5-1,5 дополнительно с каждой поездки. Отмечается, что компания намерена выделить $800 млн на данную инициативу.

Uber уже предлагает поездки на электромобилях в некоторых городах США и Канады. В Лондоне в стоимость услуги такси уже заложена «плата за чистый воздух». По данным Bloomberg, с помощью доплаты компания уже получила $100 млн, которые будут направлены на приобретение электромобилей. По заявлению компании, такую же прибавку к цене поездки планируется ввести в некоторых городах Франции.

Компания Uber была создана в 2009 году в США, в городе Сан-Франциско. Основателями компании являются американские предприниматели Гаррет Кэмп и Трэвис Каланик.

Сервис работает через мобильное приложение, в котором можно вызвать и оплатить такси и услуги частных водителей. По собственным данным, автомобили Uber доступны в 71 стране мира и более, чем в 890 городах. В России Uber был запущен в ноябре 2013 года в Москве. Сейчас сервис работает в 28 городах страны.

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