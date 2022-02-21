Россия представила «Uber для беспилотников» на выставке в Абу-Даби

Российская компания-резидент «Сколково» и партнер «Ростеха» представила «Uber для беспилотников». Решение фирмы «Флай Дрон» включает маркетплейс, который позволяет найти пилота с необходимой для полета аппаратурой в любом месте.

«Флай Дрон» представила разработку Fly Market на международной технологической выставке в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Решение включает несколько онлайн-сервисов для работы с беспилотными летательными аппаратами. Например, можно сформировать запрос на полет, определить, в какие инстанции нужно обратиться для согласования полета в конкретном месте, а также узнать, как застраховать ответственность.

В FlyMarket встроен маркетплейс для поиска исполнителей задач, связанных с полетами дронов. Заказчики могут найти пилота с необходимой аппаратурой и заключить контракты с ними под любые цели. Самим пилотам сервис даст поток заказов на услуги.

«Компания [...] приглашает всех, кто заинтересован в продвижении своих дронов и инфраструктуры для различных видов бизнес-миссий, протестировать систему», – отметил генеральный директор «Флай Дрон» Никита Данилов.

ООО «Флай Дрон» зарегистрировано в январе 2021 года. Компания является партнером холдинга «РТ-Развитие бизнеса», которому, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 25%-ая доля в предприятии. «Флай Дрон» также является резидентом фонда «Сколково».

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