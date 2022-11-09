Пользователи пожаловались на сбои в работе Uber и «Яндекс.Go»

Пользователи пожаловались на сбои в работе приложений «Яндекс.Go» и Uber. При попытке заказать такси сервис «Яндекса» выдает «неизвестную ошибку».
По данным сервиса Downdetector, сообщения о неполадках начали появляться около 11.00 по мск. С проблемами при заказе такси столкнулись жители Москвы, Новосибирска, Самары, Казани, Сыктывкара и Уфы. На нарушения в работе «Яндекс.Go» также пожаловались в Казахстане.
Фото на обложке: YuryKara /
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