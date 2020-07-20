Uber предоставил данные о водителях и пассажирах, имевших контакт с больными Covid-19

Американский сервис заказа такси Uber дал властям доступ к данным о водителях и пассажирах, которые предположительно контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новая бесплатная услуга будет предоставляться чиновникам из сферы здравоохранения во всех странах, где работает Uber. Власти смогут получить данные о том, кто пользовался услугами компании и когда. В результате госорганы смогут призвать к карантину жителей, контактировавших с зараженными.

Информация предоставляется в ускоренном режиме на основе квитанций о поездках или имен пассажиров. По заявлению компании, данные могут быть получены в течение нескольких часов, так как Uber рассматривает Covid-19 как чрезвычайную ситуацию.

Сообщается, что клиенты компании с подтвержденным заражением автоматически блокируются как минимум на 14 дней. По отношению к работникам и клиентам, контактировавшим с заболевшими, Uber действует согласно рекомендациям медицинских представителей.

По собственным данным, в первом полугодии Uber получил около 560 связанных с коронавирусом запросов в 29 странах. Большинство из них были обработаны в течение двух часов. Из общего числа 158 запросов были поданы органами здравоохранения почти в 40 населенных пунктах США.

«Эти данные могут потенциально спасти жизнь в городах, где многие люди пользуются этими услугами», — комментирует член рабочей группы по отслеживанию контактов Covid-19 во Флинте (США) Миека Смарт.

По словам руководителя Uber в сфере глобального правопорядка Майка Салливана, отслеживание контактов более скоординировано в некоторых европейских странах, по сравнению с США. Например, процесс хорошо налажен в Великобритании. Также он добавил, что в компании наблюдается рост запросов из Австралии и Новой Зеландии.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. По собственным данным, сегодня услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

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