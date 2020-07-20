Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Uber предоставил данные о водителях и пассажирах, имевших контакт с больными Covid-19

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Американский сервис заказа такси Uber дал властям доступ к данным о водителях и пассажирах, которые предположительно контактировали с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

Uber предоставил данные о водителях и пассажирах, имевших контакт с больными Covid-19

По их словам, новая бесплатная услуга будет предоставляться чиновникам из сферы здравоохранения во всех странах, где работает Uber. Власти смогут получить данные о том, кто пользовался услугами компании и когда. В результате госорганы смогут призвать к карантину жителей, контактировавших с зараженными.

Информация предоставляется в ускоренном режиме на основе квитанций о поездках или имен пассажиров. По заявлению компании, данные могут быть получены в течение нескольких часов, так как Uber рассматривает Covid-19 как чрезвычайную ситуацию.

Сообщается, что клиенты компании с подтвержденным заражением автоматически блокируются как минимум на 14 дней. По отношению к работникам и клиентам, контактировавшим с заболевшими, Uber действует согласно рекомендациям медицинских представителей.

По собственным данным, в первом полугодии Uber получил около 560 связанных с коронавирусом запросов в 29 странах. Большинство из них были обработаны в течение двух часов. Из общего числа 158 запросов были поданы органами здравоохранения почти в 40 населенных пунктах США.

«Эти данные могут потенциально спасти жизнь в городах, где многие люди пользуются этими услугами», — комментирует член рабочей группы по отслеживанию контактов Covid-19 во Флинте (США) Миека Смарт.

По словам руководителя Uber в сфере глобального правопорядка Майка Салливана, отслеживание контактов более скоординировано в некоторых европейских странах, по сравнению с США. Например, процесс хорошо налажен в Великобритании. Также он добавил, что в компании наблюдается рост запросов из Австралии и Новой Зеландии.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. По собственным данным, сегодня услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Фото: NYCStock / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июля 2020

SKL Tech

21 июля 2020

Конкурс на нейминг — Exitiv

22 июля 2020

«На пустом месте»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма