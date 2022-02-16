Uber для фотографов: в России запустили приложение для моментального поиска профессионала для съемки

В России запустили Uber для фотографов. Приложение PhotoRoomer позволяет найти фотографа или видеооператора «здесь и сейчас» в любой точке мира. Решение позволит участникам рынка заработать на фрилансе, а тем, кто хочет заказать съемку – сделать это быстро и удобно.

О запуске PhotoRoomer рассказали в IT-компании TAGES, которая разработала приложение.

Тот, кто нуждается в профессиональных фотографиях или видеосъемке, может зайти в приложение и подобрать специалиста по своим потребностям. Пользователь может просматривать профили фотографов, изучать портфолио, а также ставить оценку работы, которая формирует рейтинг исполнителя.

Контент-мейкеры могут добавить в свой профиль информацию о стилях, в которых он работает, данные о местонахождении, языках, на которых разговаривает. Исполнитель также может сформировать пул своих услуг и присвоить ему тег, чтобы клиентам было легче найти подходящего фотографа или видеооператора.

Специальная функция SnapShooting позволяет найти исполнителя «здесь и сейчас». Приложение ищет свободного фотографа по аналогии с работой агрегаторов такси.

«В бета-версии сервис уже доступен жителям и гостям Москвы и эмирата Дубая. После высоконагруженных тестов постепенно география приложения будет расширяться, хотя SnapShooting уже сейчас можно использовать в любой точке мира», – отметил технический директор TAGES Илья Рачкулик.

Приложение доступно в Google Play (для заказчиков и исполнителей) и AppStore (для заказчиков и исполнителей).

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