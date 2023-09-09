Uber разрабатывает приложение для найма персонала на почасовую работу

Uber Technologies работает над сервисом, который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки.

Потенциальная новая услуга под рабочим названием Chore была обнаружена внутри приложения Uber для iPhone в скрытых строках кода, пишет Bloomberg. Согласно коду, персонал на различные задачи можно нанять минимум на один час.

Приложение попросит пользователей указать, какая работа необходима, сколько времени это займет, по какому адресу выполнять задачи и к какому времени сотрудник должен прибыть на место. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.

Новый код обнаружил разработчик Стив Мозер и передал его в редакцию. Очевидно, что программа все еще находится на ранней стадии разработки и не содержит конкретных кейсов, демонстрирующих, как все работает. Предположительно в сервисе будут типовые задачи вроде установки телевизоров, ремонта бытовой техники, уборки, помощи в сборке мебели и пр.

Представитель Uber никак не прокомментировал новость агентству. Соответственно, нет никакой гарантии, что компания в конечном итоге запустит продукт, как нет и предполагаемых дат релиза.

Выход на новый рынок стал бы значительным шагом масштабирования Uber. В 2023 году рост продаж у компании существенно замедлился, хотя и есть (+14%). Так что Uber определенно ищет новые источники дохода и дополнительный вектор для роста.

В прошлом году компания запустила в пилотном режиме сервис под названием Errands для доставки цветов или возврата онлайн-заказа. Ранее было обнаружено, что Uber работает над чат-ботом на основе искусственного интеллекта для ускорения и улучшения оформления заказов в Uber Eats.

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