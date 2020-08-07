Uber запустил сервис речного такси в Лондоне

Американская служба такси и доставки Uber совместно с сервисом речных трамвайчиков Thames Clippers запустила речные маршруты в Лондоне. 20 лодок доступны на 23 пирсах города. Об этом сообщает The Telegraph.

Сервис доступен в приложении Uber. Билеты на речное такси должны быть забронированы и оплачены заранее. Для посадки на борт используются бесконтактные QR-коды.

«Когда жители Лондона смогут вернуться к работе и безопасно перемещаться по городу, они будут иметь возможность бронировать речные и наземные поездки через приложение Uber», — комментирует региональный генеральный менеджер Uber по Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуд.

Он добавил, что компания приняла решение расширить предложение электромобилей общего пользования, а также начать использовать речную сеть для обеспечения городской мобильности после кризиса.

В Thames Clippers отметили, что более 4,3 млн человек ранее уже использовали Темзу для поездок на работу и отдыха. В компании выразили надежду, запуск сервиса Uber стимулирует развитие речного транспорта.

По данным Uber, это не первая попытка компании выйти за рамки наземных поездок. В 2017 году компания объявила о планах запуска Uber Air — сети летающих такси.

В 2019 году на Большом Барьерном рифе в Австралии был запущен подводный сервис — scUber. В течение четырех недель в отдельных городах штата Квинсленд пользователи могли проплыть вдоль кораллового рифа за 790 фунтов стерлингов за один час поездки.

Фото: Unsplash