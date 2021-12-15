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Uber продаст свою долю в китайском сервисе DiDi

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Uber планирует продать доли в нестратегических активах, включая долю в китайском сервисе Didi. Об этом сообщил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи. Он также охарактеризовал рынок Китая как сложный и с небольшой прозрачностью.

Uber продаст свою долю в китайском сервисе DiDi

На июнь 2021 года Uber владел 12,8% акций Didi. Компания не считает свою долю в китайском сервисе стратегической, сообщил Reuters со ссылкой на главного исполнительного директора Uber Дара Хосровшахи.

«Мы не считаем, что наша доля в Didi является стратегической. Они конкурент, Китай - довольно сложная среда с очень низкой прозрачностью», — заявил Хосровшахи.

Он  также добавил, что компания не спешит избавлять от своей доли.

Uber ушел из Китая в 2016 году, потратив более $1 млрд в год из-за ценовой войны с Didi. Компания продала свои активы в Китае компании Didi в обмен на долю.

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Фото на обложке: MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

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