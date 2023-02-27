Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Правительственная комиссия разрешила «Яндексу» купить долю в совместном с Uber предприятии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительственная комиссия одобрила сделку по покупке «Яндексом» всей доли Uber в совместном с ним предприятии. На данный момент «Яндексу» принадлежат 71%, Uber – 29%. Компания MLU B.V. управляет сервисами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв».

Правительственная комиссия разрешила «Яндексу» купить долю в совместном с Uber предприятии

О том, что комиссия правительства разрешила «Яндексу» выкупить всю долю Uber в совместном предприятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкие к комиссии источники.

«Яндекс» и Uber владеют совместным предприятием MLU B.V., которое управляет сервисами «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Такси». В этом предприятии «Яндекс» владеет долей в 71%, Uber – 29%. В результате сделки «Яндекс» выкупит всю долю Uber и станет единоличным владельцем предприятия.

По словам источника РБК, сделка пройдет с дисконтом минимум 50% от рыночной стоимости активов. Эксперты оценивали долю Uber в $925 млн.

«Яндекс» и Uber организовали совместное предприятие в 2018 году. Инвестиции Uber в запуск оценивались в $225 млн, «Яндекс» вложил $100 млн. Изначально Uber владел долей в 36,9%, «Яндекс» – 59,3%.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Польский франчайзи KFC нашел нового покупателя на свои рестораны
  2. 2 Как изменился рекрутинг в HoReCa. Тенденции 2023 года
  3. 3 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
  4. 4 Игра на выживание: ресторанный бизнес прямо сейчас
  5. 5 Какие нововведения для предпринимателей вступили в силу в октябре

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

28 февраля 2023

Clean Code Cup 2023

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ