Правительственная комиссия разрешила «Яндексу» купить долю в совместном с Uber предприятии

Правительственная комиссия одобрила сделку по покупке «Яндексом» всей доли Uber в совместном с ним предприятии. На данный момент «Яндексу» принадлежат 71%, Uber – 29%. Компания MLU B.V. управляет сервисами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв».
О том, что комиссия правительства разрешила «Яндексу» выкупить всю долю Uber в совместном предприятии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на близкие к комиссии источники.
«Яндекс» и Uber владеют совместным предприятием MLU B.V., которое управляет сервисами «Яндекс.Драйв» и «Яндекс.Такси». В этом предприятии «Яндекс» владеет долей в 71%, Uber – 29%. В результате сделки «Яндекс» выкупит всю долю Uber и станет единоличным владельцем предприятия.
По словам источника РБК, сделка пройдет с дисконтом минимум 50% от рыночной стоимости активов. Эксперты оценивали долю Uber в $925 млн.
«Яндекс» и Uber организовали совместное предприятие в 2018 году. Инвестиции Uber в запуск оценивались в $225 млн, «Яндекс» вложил $100 млн. Изначально Uber владел долей в 36,9%, «Яндекс» – 59,3%.
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