Uber запустили полностью беспилотные такси в Абу-Даби

Uber официально анонсировал, что совместно с китайской компанией WeRide они начали коммерческое использование полностью беспилотных автомобилей в ОАЭ. Теперь пассажиры в Абу-Даби могут заказать автономную машину, если их маршрут проходит в определённой зоне. Пока беспилотники доступны только на острове Яс, популярном среди туристов.

Пользователи могут повысить вероятность уехать на беспилотном автомобиле

Uber и китайская компания WeRide, создающая технологии автономного вождения, ввели в эксплуатацию полностью автономные машины в рамках расширения сервиса роботакси в ОАЭ. Сейчас услуга доступна только на острове Яс, площадь которого составляет около 31 квадратного километра. Именно на этом острове располагаются ключевые туристические объекты Абу-Даби. Компании заявляют, что в дальнейшем планируют расширить зону действия автономных автомобилей.

Чтобы увеличить шанс получить именно беспилотный автомобиль, пользователи могут выбрать в приложении Uber специальную категорию «Autonomous». Это даёт приоритет на назначение полностью автономной машины. При этом роботакси также могут быть поданы и при заказе UberX или Uber Comfort, если маршрут проходит в зоне обслуживания на острове Яс и свободный беспилотник доступен поблизости.

Uber и WeRide получили поддержку от траснпортных регуляторов в ОАЭ

Совместный проект WeRide и Uber реализован вместе с Tawasul — оператором автопарка в Абу-Даби. Инициативу поддержал Интегрированный транспортный центр (ITC) Абу-Даби, который утвердил лицензию на эксплуатацию сервиса без водителя.

В октябре 2025 года WeRide получила федеральное разрешение на полностью беспилотные коммерческие операции в ОАЭ. Оно позволяет компании работать на национальном уровне, однако запуск в конкретных локациях зависит от решений местных регуляторов каждого эмирата.

Распределение обязанностей

Функции в рамках проекта распределены между Uber, WeRide и Tawasul. Uber совместно с Tawasul курирует работу автопарка: обслуживание, зарядку, осмотры и поддержание автомобилей в хорошем состоянии.

WeRide отвечает за тестирование транспортных средств и калибровку сенсорных модулей.

Роботакси WeRide построено на основе конструкции Geely

Для роботакси используется модель машины GXR, разработанная WeRide. Она оснащена более чем 20 сенсорами и камерами. Машина рассчитана на пять пассажиров и построена на технической базе (кузов, шасси, конструкция) Geely Farizon SuperVan, который также используется WeRide как роботакси в Пекине.

Модель GXR предназначена для городских маршрутов с плотным трафиком. Комплекс сенсоров обеспечивает круговой обзор и высокую точность ориентации в сложной дорожной среде.

Контекст

WeRide — одна из ведущих компаний в сфере автономного вождения и первый публичный поставщик роботакси. Технологии компании тестируются и эксплуатируются в 11 странах, а разрешения на автономное вождение действуют в восьми: Китае, ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии, Франции, Саудовской Аравии, Бельгии и США.

В ОАЭ WeRide получила лицензию на использование автономных автомобилей ещё летом 2023 года и с тех пор управляет крупнейшим парком роботакси в стране.