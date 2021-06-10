Новый актив позволит Ubirator увеличить долю на региональном рынке обращения с отходами до 20%

Сервис по обращению с отходами Ubirator закрыл сделку по покупке предприятия в Санкт-Петербурге, что позволит компании нарастить свою долю на региональном рынке до 20%. С приобретением нового актива Ubirator сможет повысить маржинальность и увеличить выручку.
Купленное предприятие располагается в Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и располагает мощностью по сбору и переработке вторичного сырья 2 тысячи тонн в месяц.
Клиенты Ubirator получат доступ к переработке всех традиционных видов вторсырья, а сама компания благодаря перенастроенной логистике повысит маржинальность и увеличит выручку.
«Мы планомерно реализуем стратегию по расширению собственных мощностей в Северо-Западном регионе, благодаря чему намерены в текущем году добиться роста выручки в 4 раза, а клиентской базы в 3 раза. Это наша не последняя сделка и мы открыты для новых приобретений», – отметил co-founder и CEO Ubirator Никита Никишкин.
В ноябре 2020 года сервис приобрел два предприятия в Петербурге. С учетом нового актива мощности Ubirator составляют 4 тысячи тонн в месяц. Это позволяет компании претендовать на 20% регионального рынка, сообщили в Ubirator.
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