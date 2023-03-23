Ubisoft разработала нейросеть для создания диалогов между второстепенными персонажами в играх

Разработчик видеоигр Ubisoft представил нейросеть Ghostwriter, с помощью которой сценаристам будет проще создавать диалоги для второстепенных персонажей. Использование технологии поможет сделать таких персонажей более интересными и реалистичными.

О новом инструменте, основанном на технологии искусственного интеллекта, Ubisoft рассказала в своем блоге.

Разработчики отметили, что нейросеть Ghostwriter не сможет полностью заменить сценариста в написании диалогов, но значительно поможет ему в работе.

Сценарист сначала создает персонажа и определяет стиль его взаимодействия или диалога. Нейросеть в свою очередь предлагает автору несколько рабочих вариантов, которые можно отредактировать или улучшить. Методом попарного сравнения будет выбираться наилучший вариант, а нейросеть будет самообучаться на выборе сценариста.

В Ubisoft рассчитывают, что использование нейросети Ghostwriter позволит сделать второстепенных персонажей в компьютерных играх более реалистичными и интересными.

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