Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Ubisoft разработала нейросеть для создания диалогов между второстепенными персонажами в играх

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик видеоигр Ubisoft представил нейросеть Ghostwriter, с помощью которой сценаристам будет проще создавать диалоги для второстепенных персонажей. Использование технологии поможет сделать таких персонажей более интересными и реалистичными.

Ubisoft разработала нейросеть для создания диалогов между второстепенными персонажами в играх

О новом инструменте, основанном на технологии искусственного интеллекта, Ubisoft рассказала в своем блоге.

Разработчики отметили, что нейросеть Ghostwriter не сможет полностью заменить сценариста в написании диалогов, но значительно поможет ему в работе.

Сценарист сначала создает персонажа и определяет стиль его взаимодействия или диалога. Нейросеть в свою очередь предлагает автору несколько рабочих вариантов, которые можно отредактировать или улучшить. Методом попарного сравнения будет выбираться наилучший вариант, а нейросеть будет самообучаться на выборе сценариста.

В Ubisoft рассчитывают, что использование нейросети Ghostwriter позволит сделать второстепенных персонажей в компьютерных играх более реалистичными и интересными.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти РФ намерены поддержать разработчиков видеоигр в беспилотники
  2. 2 От формирования первых команд до победы на чемпионатах
  3. 3 «Видеоигры — в нашей ДНК»
  4. 4 КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России
  5. 5 Корпоративный киберспорт
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 марта 2023

Всероссийский конкурс open source-проектов

26 марта 2023

MGIMO Ventures

28 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

Все ВОЗМОЖНОСТИ