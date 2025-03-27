Французская игровая студия Ubisoft создаст дочернюю компанию стоимостью €4 млрд

Зачем Ubisoft новая компания? «Создание специализированной дочерней компании, которая возглавит разработку трех наших крупнейших франшиз, и привлечение Tencent в качестве миноритарного инвестора позволяют нам повысить ценность наших активов, укрепить наш баланс и создать самые лучшие условия для долгосрочного роста и успеха этих франшиз», — заявил гендиректор Ubisoft Ив Гиймо.

Что изменится? В заявлении отмечается, что в состав новой «дочки» войдут команды, которые отвечают за разработку франшиз Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed и Far Cry. Новая компания также будет контролировать каталог существующих игр Ubisoft и любые новые игры, находящиеся в разработке или планируемые к созданию. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2025 года.

Bloomberg отмечает, что акции Ubisoft на американской бирже взлетели на 20% после того, как компания объявила о создании дочерней организации. Аналитик инвестиционного банка Midcap Partners Шарль-Луи Планад заявил, что инвестиции Tencent в размере более €1 млрд «являются очень значительными и решают финансовые проблемы Ubisoft».

Ubisoft была основана в 1986 году семьей Гиймо для создания и распространения игр. Французская компания наиболее известна по таким франшизам, как Assassin's Creed, Watch Dogs, Prince of Persia, Far Cry, Tom Clancy's Rainbow Six.

Tencent — это инвестиционная китайская компания, созданная в 1998 году. Она инвестирует во многие игровые студии, например, в 2022 году она приобрела 16,25% From Software — компании, которая разработала игры Elden Ring, Dark Souls и Bloodborne.

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