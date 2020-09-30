УБРиР запустил 10 пилотных проектов со стартапами по итогам первого набора акселератора

29 сентября в Екатеринбурге прошел демо-день первого акселератора Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом Rusbase рассказали представители акселератора.

Заявки на участие в акселераторе подали 442 технологические компании из России, стран СНГ, США, Франции, Италии, Иордании и Эстонии/

Программу прошли десять стартапов, которые в течение четырех месяцев реализовывали пилотные проекты в подразделениях банка. За каждый пилотный проект стартапы получили до 500 тысяч рублей. На демо-дне стартапы представили результаты пилотов вместе с бизнес-заказчиками.

Стартапы-участники акселератора УБРиР:

«Турбоконтракт» (Москва) — конструктор документов;

Ainerics (Москва) — анализ изображений с камер видеонаблюдения;

Speech analytics (Москва) — распознавание звонков и преобразование информации в текст;

Abanking digital office (Екатеринбург) — сервис для создания цифрового офиса банка;

Torus advisors (Москва) — определение и оптимизация структуры расходов;

Heedbook (Екатеринбург) — анализ видео и аудиопотока с рабочего места сотрудника для улучшения процессов продаж и обслуживания;

Wehire.ai (Москва) — рекрутинговый сервис;

«Биорг» (Москва) — проект для распознавания изображений и оцифровки документов;

Datafuel (Москва) — инструмент маркетинга и CRM-продаж для персонализации общения с клиентами;

Intellectdialog (Москва) — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах.