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УБРиР запустил 10 пилотных проектов со стартапами по итогам первого набора акселератора

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

29 сентября в Екатеринбурге прошел демо-день первого акселератора Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом Rusbase рассказали представители акселератора. 

УБРиР запустил 10 пилотных проектов со стартапами по итогам первого набора акселератора

Заявки на участие в акселераторе подали 442 технологические компании из России, стран СНГ, США, Франции, Италии, Иордании и Эстонии/

Программу прошли десять стартапов, которые в течение четырех месяцев реализовывали пилотные проекты в подразделениях банка. За каждый пилотный проект стартапы получили до 500 тысяч рублей. На демо-дне стартапы представили результаты пилотов вместе с бизнес-заказчиками. 

Стартапы-участники акселератора УБРиР: 

  • «Турбоконтракт» (Москва) — конструктор документов;
  • Ainerics (Москва) — анализ изображений с камер видеонаблюдения;
  • Speech analytics (Москва) — распознавание звонков и преобразование информации в текст;
  • Abanking digital office (Екатеринбург) — сервис для создания цифрового офиса банка;
  • Torus advisors (Москва) — определение и оптимизация структуры расходов;
  • Heedbook (Екатеринбург) — анализ видео и аудиопотока с рабочего места сотрудника для улучшения процессов продаж и обслуживания;
  • Wehire.ai (Москва) — рекрутинговый сервис; 
  • «Биорг» (Москва) — проект для распознавания изображений и оцифровки документов;
  • Datafuel (Москва) — инструмент маркетинга и CRM-продаж для персонализации общения с клиентами;
  • Intellectdialog (Москва) — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах. 

По итогам презентаций жюри из президента членов правления банка определит решения, которые будут масштабированы в УБРиР в 2021 году.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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