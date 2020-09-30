УБРиР запустил 10 пилотных проектов со стартапами по итогам первого набора акселератора
29 сентября в Екатеринбурге прошел демо-день первого акселератора Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом Rusbase рассказали представители акселератора.
Заявки на участие в акселераторе подали 442 технологические компании из России, стран СНГ, США, Франции, Италии, Иордании и Эстонии/
Программу прошли десять стартапов, которые в течение четырех месяцев реализовывали пилотные проекты в подразделениях банка. За каждый пилотный проект стартапы получили до 500 тысяч рублей. На демо-дне стартапы представили результаты пилотов вместе с бизнес-заказчиками.
Стартапы-участники акселератора УБРиР:
- «Турбоконтракт» (Москва) — конструктор документов;
- Ainerics (Москва) — анализ изображений с камер видеонаблюдения;
- Speech analytics (Москва) — распознавание звонков и преобразование информации в текст;
- Abanking digital office (Екатеринбург) — сервис для создания цифрового офиса банка;
- Torus advisors (Москва) — определение и оптимизация структуры расходов;
- Heedbook (Екатеринбург) — анализ видео и аудиопотока с рабочего места сотрудника для улучшения процессов продаж и обслуживания;
- Wehire.ai (Москва) — рекрутинговый сервис;
- «Биорг» (Москва) — проект для распознавания изображений и оцифровки документов;
- Datafuel (Москва) — инструмент маркетинга и CRM-продаж для персонализации общения с клиентами;
- Intellectdialog (Москва) — платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами в мессенджерах.
По итогам презентаций жюри из президента членов правления банка определит решения, которые будут масштабированы в УБРиР в 2021 году.
Фото: Rawpixel.com / Shutterstock
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