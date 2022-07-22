Twitter отчитался о квартальном убытке в $270 млн. Финансовые результаты оказались слабыми по многим показателям и не оправдали ожидания аналитиков. Одной из причин для этого в компании назвали неопределенность по сделке о продаже с Илоном Маском.

Убытки Twitter по итогам второго квартала 2022 года составили $270 млн, аналогичный период 2021 года компания отработала с прибылью более $65 млн, говорится в квартальном финансовом отчете Twitter. Twitter отчитался также о падении выручки на 1% – это ниже ожиданий аналитиков – и росте расходов на 31% – до $1,5 млрд.

Одной из причин слабых финансовых результатов по итогам работы за квартал в Twitter назвали неопределенность по сделке о продаже компании миллиардеру Илону Маску. Издержки, связанные с этим, в Twitter оценили в $33 млн. Учитывая ситуацию со сделкой о продаже, Twitter не стал давать финансовый прогноз на следующий квартал.

13 июля стало известно о подаче Twitter судебного иска к Илону Маску из-за его отказа от покупки компании. В иске говорится, что Маск отказывается выполнять договоренности, так как сделка перестала интересовать его лично.

Фото на обложке: rvlsoft / Shutterstock