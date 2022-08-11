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Siemens впервые за 12 лет закончила финансовый квартал с чистым убытком

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Siemens впервые за 12 лет закончила финансовый квартал с чистым убытком. Компания отчиталась о потере 1,5 млрд евро. Четверть этой суммы – убыток из-за ухода из России.

Siemens впервые за 12 лет закончила финансовый квартал с чистым убытком

Сведения о понесенных за третий финансовый квартал убытках Siemens отразила в отчете.

Если третий квартал 2021 года Siemens отработала с прибылью в 1,5 млрд евро, то тот же квартал текущего года закончила с убытком в 1,5 млрд евро. В 400 млн евро компании обошелся уход с российского рынка. 2,7 млрд евро Siemens списала.

При этом квартальная выручка Siemens выросла, превзойдя ожидания аналитиков. За три месяца германская корпорация заработала 17,9 млрд евро, показав рост на 11% к аналогичному периоду прошлого года.

Судя по котировкам Siemens на бирже, отчет компании не разочаровал инвесторов. Акции корпорации дешевели на 1%, но затем отыграли падение и по актуальным на момент публикации данным показывают дневной рост на 0,9%.

Фото на обложке: Novikov Aleksey / Shutterstock

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