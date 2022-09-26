Участки вдоль железных дорог планируют обеспечить связью 5G

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила группе компаний «Антарес» разрешение на использование полосы 1900–920 МГц. Оператор планирует обеспечить связью 5G участки вдоль железных дорог, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, близкого к «Антаресу», соответствующее решение было принято 18 августа на закрытом заседании. Сообщается, что компания уже провела переговоры с РЖД и планирует начать строительство сетей 5G на участках Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Москва — Сочи. Мобильной связью нового поколения предполагается обеспечить как РЖД, так и пассажиров. Оператором по оказанию таких услуг выступит «Антарес», уточнил источник.

По словам другого собеседника издания, при реализации проекта будут использовано отечественное оборудование. Он также добавил, что строительство планируется завершить в «очень сжатые сроки».

В июне «Известия» со ссылкой на материалы к заседанию ГКРЧ писали, что власти не собираются продлевать разрешение на использование частот в диапазоне 1900–1920 МГц ряду компаний, включая «Антарес». Но тогда орган так и не рассмотрел данный вопрос.

На каких основаниях группа получила разрешение на использование частот, собеседники не уточнили. В Минцифры, РЖД и в «Антарес» отказались прокомментировать ситуацию.

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