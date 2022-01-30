Учеба, удаленка, угощения: что ценят на работе разные поколения

Знать предпочтения и ценности поколений X, Y и Z важно для успешного рекрутинга, считают аналитики SuperJob. Они провели исследование и выяснили, какие именно бонусы желательно указывать в текстах вакансий, чтобы привлекать лучших специалистов.
Сервис поиска работы и персонала провел опрос 1600 респондентов из 381 населенного пункта. Участники отмечали, какие два преимущества работы в компании помогли бы им выбрать одно предложение из нескольких равно привлекательных.
Для поколения X (1963—1980 г/р) важнее всего:
- Оплачиваемый полис ДМС (добровольного медицинского страхования) (26%)
- Карьерный рост (23%)
- Фиксированный рабочий день без переработок (21%)
Для поколения Y (1981—1996 г/р) важнее всего:
- Карьерный рост (39%)
- Обучение за счёт компании (29%)
- Возможность работать удаленно (20%)
Для поколения Z (1997 г/р и моложе) важнее всего:
- Карьерный рост (37%)
- Обучение за счёт компании (26%)
- Возможность работать удаленно (24%)
Анализ ответов подсветил, что для молодежи по сравнению со старшими поколениями более важны компенсация питания (13%) и проезда (11%). А зрелые сотрудники больше молодых ценят предоставление ссуд и рабочего транспорта.
Для поколения Z предоставление беспроцентных ссуд оказалось абсолютно неважным (0%), как и подарки на праздники. А вот у представителей поколения Y и X не было ни одного преимущества, которое бы не набрало ни одного процента голосов.
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Фото на обложке: Ben White / Unsplash
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