Российские ученые открыли новый минерал и назвали его сергейсмирновит

Российские ученые открыли новый минерал, который может стать основой для создания сверхъемких аккумуляторов. Минерал назвали в честь академика Сергея Смирнова, открывшего месторождения, где нашли минерал — сергейсмирновит.
Новый минерал открыли ученые СПбГУ и Кольского научного центра Российской академии наук, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
Открытый минерал имеет в составе магний, цинк и фосфор. Ученые предполагают, что он может иметь хорошую протонную проводимость – благодаря этому свойству аналоги найденного минерала могут быть использованы для создания сверхъемких аккумуляторов.
Минерал обнаружили в якутском месторождении Кестёр в Верхоянском районе в республике Якутия. В советском время там располагались лагеря заключенных, которые осваивали месторождения каситтерита – руды на олово.
За открытие этих месторождений академик Сергей Смирнов получил Сталинскую премию. Теперь же его имя увековечили в названии открытого минерала – сергейсмирновит. Ранее в этом районе открыли еще несколько минералов.
«Таким образом, в названиях открытых нами минералов – епифановит, батагаит, сергейсмирновит – одновременно увековечена трагическая история нашей страны (батагаит) и имена ученых-геологов, работавших в Верхоянском крае (епифановит, сергейсмирновит)», рассказал профессор кафедры кристаллографии СПбГУ и генеральный директор Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев.
Фото на обложке: Diane079F /
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